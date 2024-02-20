نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مع فريق بلدية المحلة في والجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري وبلدية المحلة في منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وبلدية المحلة والقناة الناقلة

تقام هذه المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب المصري وبلدية المحلة بجدول الدوري

يحتل المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد 10 مباريات خاضها الفريق فى بطولة الدوري العام، فاز

في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

أما فريق بلدية المحلة يدخل اللقاء وهو في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة بعد 11 مباراة خاضها الفريق فى البطولة،فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.