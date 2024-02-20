نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاثة عشر مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.