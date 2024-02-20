نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية والأوروبية مواجهة قوية ضمن مؤجلات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023-2024، بين فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد في البريميرليج.

ويرغب عاشقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في البحث من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد مباراة الفريق ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات، وفي هذا السياق يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد ومكان مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد برينتفورد الإنجليزي اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد الاتحاد معلق السيتي المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف من مساء مكة المكرمة.

يسعى السيتيزن لتحقيق نتيجة إيجابية ويتطلع لحصد الفوز واستعاده توازنه من جديد، بعد السقوط في فخ التعادل ضد تشيلسي في المباراة الماضية، ويرغب في تقليص الفارق مع صاحب الصدارة ليفربول، وعلى الجانب الآخر يتطلع برينتفورد لتتحقق نتائج إيجابية والهروب من المركز الأخيرة إلى وسط الدوري.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: رودري.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، ألفاريز، دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب الوصافة، وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

جمعهم من خوض 24 مباراة، حقق الفوز في 16 لقاء من بينهم، وتعادل 5 مواجهات أخرى، فيما خسر السيتي 3 لقاءات فقط.

فيما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، جمعهم من 24 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل 4 مواجهات، وخسر 13 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 2، ويتولى جواد بدة مهمة التعليق على أحداث المباراة.