نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، سواء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند، في دور الستة عشر عند الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد برينتفورد، في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

كاواساكي فرونتال ضد شاندونج تايشان، في تمام الساعة الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة؛ وتذاع عبر قناة beIN SPORTS AFC

بوهانج ستيلرز ضد جيونبك هيونداي، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة ON time sport 1

الداخلية ضد فاركو، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة ON time sport 2

المصري البورسعيدي ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة ON time sport 1

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.