نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك حدث رائع لنبذ التعصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زيارة مجلس النادي الأهلي إلى الزمالك حدث رائع لنبذ التعصب، لأن كرة القدم منافسة داخل الملعب بعيدًا عن العلاقات خارج المستطيل الأخضر، أو الأزمات التي تثار حول الناديين في ملف انتقالات اللاعبين أو خلافه، فمن يريد اللعب للأهلي أو الزمالك فلا توجد أي أزمة.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك البعض دائمًا يشعل الأجواء في ملف الصفقات تحديدًا بين الناديين، والبعض يستغل ذلك في رفع أسعار اللاعبين، وعندما نتعاقد مع لاعبين يكونوا من أندية لا تفوز ببطولات، عكس القطبين، وبعضهم يظهر بمستوى غير جيد، ولا يقدمون مستوى جيد، وهناك لاعبين كثيرين رحلوا عن الزمالك بعد التعاقد معهم في فترات سابقة وليس في عهد المجلس الحالي".

وأضاف: "زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك مهمة من أجل العودة للأجواء والمنافسة الطبيعية، بعيدًا عن أي أزمات يحاول البعض اختلاقها في ملف التعاقدات أو خلافه، نريد الابتعاد عن أجواء (التسخين) ومحاولة افتعال بطولات زائفة، لأن البعض يترعرع في وقت المشاكل بين الأندية".

وأكمل: "أتمنى ألا يستجيب الجماهير للإثارة، خصوصًا أن البعض يحاول (تهييج) الجمهور ضد الأندية، وهناك تطور رائع في العلاقة بين القطبين، خصوصا في وجود رياضيين على كرسي الرئاسة سواء محمود الخطيب أو حسين لبيب".

وزاد: "زيارتي للنادي الأهلي من أجل تعزية الكابتن الخطيب، وهو سبق وقام بتعزيتي في وفاة والدتي، وسبق ولعبت بجواره، بل أن أول مباراة دولية كانت تبديل بيني وبينه، بعدما خرج من اللقاء وشاركت بدلا منه".

وأتم: "يجب أن يستوعب الجميع فكرة المنافسة الرياضية، وأتمنى أن تعود الجمهور للتشجيع والاستمتاع بأداء فرقها.