نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر فبراير الجاري؛ مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

وكان فريق الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

الداخلية ضد فاركو، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

المصري البورسعيدي ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 23 نقطة

2- زد إف سي 21 نقطة

3- بيراميدز 21 نقطة

4- الاتحاد السكندري 19 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 18 نقطة

7- المصري 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 14 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 12 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- البنك الأهلي 11 نقطة

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط