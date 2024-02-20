نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث مباراة إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن المهاجم ألفارو موراتا قد عاد مجددا لقائمة فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء.