نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، مباريات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الإسماعيلي، دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

الداخلية ضد فاركو، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

المصري البورسعيدي ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواصل اللاعب المميز مصطفى زيكو نجم فريق زد، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، متساويا مع المهاجم أحمد بلحاج لاعب فريق الجونة.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- مصطفى زيكو (زد) 7 أهداف.

2- أحمد بلحاج (الجونة) 7 أهداف.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري) 6 أهداف.

3- حسام أشرف (بلدية المحلة) 6 أهداف.

3- أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا) 5 أهداف

4- فادي فريد (سموحة) 5 أهداف.

5- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف.

6- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 4 أهداف.

7- بيرسي تاو (الأهلي) 4 أهداف.

8- ياو أنور (الإسماعيلي) 4 أهداف.

9- فيستون ماييلي (بيراميدز) 4 أهداف.

10- ميدو جابر المصري البورسعيدي 4 أهداف.