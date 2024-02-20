نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لـ مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء 20-2-2024 على ملعب "الاتحاد" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: لويس ريكو، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.