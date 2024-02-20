نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتم إقامة المباراة على ملعب سان سيرو مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد مباراة إنتر ميلان بتشكيلة مكونة من الأسماء التالية:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: رينيلدو، خيمينيز، سافيتش.

الوسط: كوكي، مولينا، لينو، ساؤول، بابلو باريوس.

الهجوم: جريزمان، لورينتي.