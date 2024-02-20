نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب سان سيرو في إيطاليا قمة مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان مباراة أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني، دومفريس.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاريان.

الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو مارتينيز.