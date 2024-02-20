نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي نصوحي: نسعى لتحقيق المزيد من وعودنا مع الزمالك.. وسنبرم المزيد من الصفقات مع بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يعمل على تحقيق كل ما تم الوعد به قبل الإنتخابات الأخيرة للقلعة البيضاء.



وقال رامي نصوحي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي "على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي للقلعة البيضاء: "نحاول تحسين الصورة الذهنية لنادي الزمالك".



واختتم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء حديثه قائلا: "حققنا ما وعدنا به قبل الإنتخابات ونسعى لتحقيق المزيد، سنبرم المزيد من صفقات اللاعبين مع بداية الموسم الجديد".