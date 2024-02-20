نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري علي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره بلدية المحلة اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري ضد بلدية المحلة

وجاء التشكيل المتوقع للمصري كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، إلياس الجلاصي، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

تنطلق مباراة المصري وبلدية المحلة غدا الثلاثاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلدية المحلة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري وبلدية المحلة بجدول الدوري

يحتل المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد 10 مباريات خاضها الفريق فى بطولة الدوري العام، فاز

في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

أما فريق بلدية المحلة يدخل اللقاء وهو في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة بعد 11 مباراة خاضها الفريق فى البطولة،فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.