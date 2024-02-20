تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة السيتيزن عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي 223-2024.

ويحتضن ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.