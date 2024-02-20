نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره بلدية المحلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري وبلدية المحلة في منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

تنطلق مباراة المصري وبلدية المحلة غدا الثلاثاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلدية المحلة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري وبلدية المحلة بجدول الدوري

يحتل المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد 10 مباريات خاضها الفريق فى بطولة الدوري العام، فاز

في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

أما فريق بلدية المحلة يدخل اللقاء وهو في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة بعد 11 مباراة خاضها الفريق فى البطولة،فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.