نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم الزمالك صداع في رأس جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، عدم قناعته بمستوى مهاجمي فريق الكرة الأول وذلك بعد أيام من توليه المسؤولية.

جوميز ينتظر عودة ناصر منسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوزيه جوميز ليس مقتنعًا بمهاجمي الفريق حتى الآن، وينتظر عودة ناصر منسي خلال المرحلة المقبلة.

كما لفت شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك ليس لها علاقة بقضية كهربا التي ولا زالت متداولة حتى الآن في المحكمة الرياضية ولم يتم الحديث مطلقًا في هذا الموضوع".

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره الإسماعيلي دون أهداف، أمس الإثنين، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مباراة الزمالك والإسماعيلي كانت الاختبار الأول للمدرب البرتغالي جوميز بعد توليه مهمة تدريب الفارس الأبيض.