نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تعرف على آخر التطورات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حسام حسن مدرب منتخب مصر، لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حسام حسن يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

وحسب شبكة "بي إن سبورتس" فأن مدرب منتخب مصر حسام حسن قد غادر المستشفى قبل قليل، عقب دخولها بسبب الوعكة الصحية.

يذكر أن حسام حسن وجهازه المعاون قد حضروا أمس الإثنين، مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

ويتأهب جهاز منتخب مصر، لانطلاق معسكر المنتخب يوم 13 مارس المقبل، للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآوانة الأخيرة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.