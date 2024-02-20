نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول صورة لـ حسام حسن من داخل المستشفى (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، قلق الجماهير في الساعات القليلة الأخيرة بعد دخوله لأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

حسام حسن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض حسام حسن، لوعكة صحية عقب حضوره مباراة الزمالك والاسماعيلي التي أقيمت أمس الإثنين، في الدوري المصري باستاد الاسماعيلية، وانتهت بالتعادل السلبي.

ونُقل حسام حسن إلى المستشفى، وتم تعليق محاليل له، وخرج بعد ذلك فجر اليوم عقب تحسن حالته.

وتولى حسام حسن، مهمة تدريب منتخب مصر مؤخرًا خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، يوم 13 مارس المقبل، للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر نفسه.

صورة حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية