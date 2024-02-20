عاجل.. ضربة موجعة قوية لليفربول قبل مواجهة تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي ليفربول أزمة طاحنة بسبب كثرة الاصابات التي طالت نجوم الريدز مؤخرًا وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها رجال كلوب أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

تأكد غياب ثنائي ليفربول أمام تشيلسي

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه سيتم استبعاد ديوجو جوتا وكورتيس جونز من المباراة المرتقبة ضد البلوز تشيلسي الاسبوع القادم.

وقالت الصحيفة أن الثنائي خضعا لفحص طبي من أجل التعرف على المشاكل التي يعانوا منها وثبت إنه لا يمكنهما المشاركة وستبعدهما عن الملاعب لفترة من الوقت.

وتعرض جوتا وجونز للإصابة خلال المشاركة ضد برينتفورد يوم السبت الماضي، حيث يعاني الأول من مشكلة في الركبة، والثاني على مستوى الكاحل.

وكان الريدز قد خطف فوز هام في الجولة الماضية من برينتفورد بنتيجة 4-1 ويخوض مواجهة قوية امام لوتون.