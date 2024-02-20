نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وتأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:- مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آيندهوفن X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مانشستر سيتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة كاواساكي فرونتال X شاندونج تايشان – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC

بوهانج ستيلرز X جيونبك هيونداي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة الكهرباء العراقي X العهد اللبناني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة سيراميكا X الجونة - الساعة 4 عصرا على قناة ON time sport 1

الداخلية X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 2

المصري البورسعيدي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 1