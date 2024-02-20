نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
- إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- آيندهوفن X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- مانشستر سيتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
- كاواساكي فرونتال X شاندونج تايشان – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC
- بوهانج ستيلرز X جيونبك هيونداي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة
- الكهرباء العراقي X العهد اللبناني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- سيراميكا X الجونة - الساعة 4 عصرا على قناة ON time sport 1
- الداخلية X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 2
- المصري البورسعيدي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 1