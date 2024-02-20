الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

  • إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
  • آيندهوفن X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • مانشستر سيتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

  • كاواساكي فرونتال X شاندونج تايشان – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC    
  • بوهانج ستيلرز X جيونبك هيونداي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC   

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

  • الكهرباء العراقي X العهد اللبناني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC    

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

  • سيراميكا X الجونة - الساعة 4 عصرا على قناة  ON time sport 1      
  • الداخلية X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 2              
  • المصري البورسعيدي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 1
مريم الجابري

مريم الجابري

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