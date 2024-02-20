نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجهز مفاجأة لسيرخيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز نادي ريال مدريد، مفاجأة خاصة لقائده السابق سيرخيو راموس، مدافع إشبيلية الحالي.

ريال مدريد يفكر في تكريم راموس

يستعد ريال مدريد لاستقبال راموس مع إشبيلية يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال الإعلامي إيدو أجيري عبر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير فأن ريال مدريد يريد تكريم سيرجيو راموس ضد إشبيلية مشيرًا إلى أن المشهد سيكون عاطفيًا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد وإشبيلية يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويتواجد فريق ريال مدريد، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بينما إشبيلية بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 24 نقطة.