نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من محبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم بشكل عام المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وستكون المباراة بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في إطار الدور الـ16 من البطولة لموسم 2023-2024.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة بين فريقين قويين دفاعيًا، حيث يعتبر كلا الفريقين من أفضل الفرق الدفاعية في العالم، سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ستختتم مباريات الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بإقامة أربع مباريات في يومي الثلاثاء والأربعاء. وسنشهد مباراة مثيرة بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في المدينة الإيطالية على ملعب "السان سيرو".

تأهل إنتر ميلان للدور الثمن النهائي بعد أن حل وصيفًا في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من دون أي هزيمة، حيث جاء ريال سوسيداد في الصدارة.

أما أتلتيكو مدريد، فقد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين.

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر. وسيتم بث المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

من الجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم بث مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على هذه القنوات.