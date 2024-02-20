نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع مبابي.. مدة العقد والراتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد، صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لينتقل إلى الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

كان مبابي قد أبلغ بصفة رسمية، إدارة باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي في نهاية الموسم الجاري.

وكشف جوزيب بيدريول مقدم برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، كافة التفاصيل الخاصة بعقد كيليان مبابي مع ريال مدريد.

ويتعاقد نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمة، أي سيرتدي قميص الملكي حتى نهاية موسم 2028/29.

أشار مقدم البرنامج الشهير إلى أن مبابي سيتقاضى 14 مليون يورو صافي في كل موسم مع ريال مدريد، إضافة إلى 40 مليون يورو مكافأة توقيع.

وأضاف بيدريول: "100% من حقوق الصور الحالية لمبابي و20% من حقوق الصور التي تأتي بعد التوقيع ستكون لريال مدريد و80٪ لمبابي".

وتنتهي رحلة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، ليخوض تجربته الجديدة بقميص ريال مدريد بدايةً من الموسم 2024/25.