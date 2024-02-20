عاجل.. مؤشر جديد يقرب فليك من تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود تضحيات قام بتقديمها الالماني هانز فليك المدير الفني السابق للمنتخب الالماني من أجل تولي تدريب برشلونة الموسم القادم.

ويعتبر فليك واحد من الأسماء المرشحة لخلافة الاسباني تشافي هيرنانديز الذي سبق وأن اعلن رحيله عن تدريب العملاق الكتالوني في نهاية الموسم.

مؤشر جديد يقرب فليك من تدريب برشلونة

وقالت شبكة سكاي سبورت المانيا أن هناك بعض الأنباء التي انتشرت مؤخرًا تفيد بإقالة توماس توخيل من تدريب بايرن ميونخ بجانب التواصل مع بعض المدربين لخلافته بصورة مؤقته لنهاية الموسم.

وأشارت الشبكة إلى ان فليك المتوج بلقب دوري ابطال أوروبا 2020 يعد الاسم المرشح الأبرز لخلافة توخيل لكنه رفض فكرة العودة لقيادة العملاق البافاري مرة اخرى.

ويفضل الألماني خوض تجارب جديدة بداية من الموسم القادم بجانب أنه يريد تدريب برشلونة حال الحصول على عرض من الادارة.