نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو توقيت مباراة إنتر ميلان ضد اتليتكو مدريد؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد اتليتكو مدريد

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي التي ستقوم ببث مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو معلق مباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد للمعلق حسن العيدروس معلقا وواصفا على أحداث المباراة.