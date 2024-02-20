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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق مشوار إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الأربعاء، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يُنتظر منه المساهمة في حصد الألقاب للنادي في ظل زيادة المتابعة الجماهيرية للدوري.

ميسي في اختبار الموسم الكامل مع إنتر ميامي

انضمّ حامل لقب كأس العالم 2022 في قطر إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في منتصف يوليو/تموز الماضي، كأكبر اسم ينتقل للدوري الأمريكي في صفقةٍ تسبّبت بطفرةٍ في الاهتمام باللعبة داخل البلاد.

ولم يتأخّر المتوّج بجائزة أفضل لاعبٍ في العالم 8 مرات بأن يترك أثره مع فريقه الجديد، مساهما بإحراز كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في أغسطس/آب.

بالإضافة إلى زيادة عدد المشجعين في الملاعب وتعزيز عدد المشتركين في البطاقة الموسمية للدوري على منصة آبل تي في.

لكنّ الحماس تراجع إذ عانى ابن الـ36 للحفاظ على لياقته البدنية في ظل جدول مبارياتٍ مزدحم، فلم يتمكّن فريقه من تحقيق نتائج إيجابية بعد البداية الضعيفة، مما أدى إلى فشله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وارتدّت الجولة الدولية الأولى له مع النادي سلبا على ميسي وفريقه بعدما بقيَ على مقاعد الاحتياط في مباراة ضد نجوم الدوري في هونج كونج بسبب إصابة، مما أثار غضبا جماهيريا وحكوميا.

كما زادت النتائج السلبية للفريق في جولته التي تضمّنت رحلاتٍ إلى السلفادور، السعودية واليابان، من الشعور بأن الجولة كانت بمثابة خطوة خاطئة للفريق الطامح لتحقيق النجاح هذا الموسم.

وينتظر ميسي وزملاؤه موسما طويلا ومزدحما، إذ ينافسون في الدوري، كما في مسابقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويأمل إنتر ميامي الذي يتشارك النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ملكيته، في الدفاع عن لقبه ضمن كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

وجميع هذه التحديات تأتي في الصيف الذي يتخلله مشوار منتخب الأرجنتين ضمن كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

واجتمع ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، مع زملائه السابقين في برشلونة الإسباني، الأوروجوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

التعامل مع التوقّعات

لم يسبق لأي فريقٍ في الدوري الأمريكي أن جمع لاعبين بمثل هذا التاريخ والخبرة، الأمر الذي يضع إنتر ميامي تحت ضغط توقّعات إحراز الفريق لقب الدوري للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2018.

وصحيح أن ميسي معتاد على مثل هذا الضغط، لكن بعض اللاعبين الشباب ضمن تشكيل مواطنه المدرب جيراردو "تاتا" مارتينو ليسوا معتادين عليه.

ويعتبر الهايتي شانايدر بورجيلين (22 عاما) الذي سجّل في المباراة الودية الأخيرة لإنتر أمام نيولز أولد بويز الأرجنتيني (1-1) أن بإمكان فريقه التعامل مع التوقعات.

وقال لصحيفة ميامي هيرالد: "هذا أمر متوقّع حين يكون لديك أفضل لاعب في العالم، 4 من أفضل اللاعبين في العالم، لكن أعتقد أننا جاهزون".

وأضاف: "نحن استدعينا إلى مهمةٍ كبيرة. أعتقد بالتأكيد أن الخسارات (في المباريات التحضيرية) وكل ما رافقها جعلتنا أقوى بكثير".

وسيبدأ إنتر ميامي حملته الأربعاء على أرضه في مواجهة ريال سالت لايك، فيما تُتَابع المباريات السبت.

في المقابل يستهلّ حامل اللقب كولومبوس كرو بقيادة مدربه الفرنسي ويلفيرد نانسي مشواره على أرضه في مواجهة أتلانتا يونايتد، متطلعا للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية كما في الموسم الماضي والتي انتهت بالفوز على لوس أنجليس إف سي 2-1 في المباراة النهائية.

في المقابل، فإن لوس أنجليس إف سي الذي توّج بالكأس عام 2022، يستضيف غريمه سياتل ساوندرز في أقوى مواجهات الأسبوع الأوّل، علما بأن الفريق خسر 4 من لاعبيه الأساسيين من الموسم الماضي، من ضمنهم الإيطالي جورجيو كيليني الذي اعتزل عن 39 عاما.

لكن النادي تعاقد في المقابل مع الحارس الفرنسي المخضرم هوجو لوريس قادما من توتنهام الإنجليزي.

كما سيبقى الهدّاف الجابوني دينيس بوانجا مع الفريق رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية عودته إلى الدوري الفرنسي، في حين أن مستقبل المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا (34 عاما) يبقى غير واضح بعد انتهاء عقده وعدم تجديده.

