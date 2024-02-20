نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي أم الأمريكي؟.. مودريتش يصدم أنشيلوتي ويختار وجهته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إعلامي إسباني، عن تفاصيل عرض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، المقدم للكرواتي لوكا مودريتش في حال قرر اعتزال كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

أنشيلوتي يعرض على مودريتش الانضمام لطاقمه التدريبي

وكانت إدارة ريال مدريد قد منحت لوكا مودريتش، حرية الاختيار ما بين البقاء مع الفريق حال عدم اعتزاله أو الرحيل لأي نادٍ آخر.

وقال الإعلامي الرياضي رامون ألفاريز أن كارلو أنشيلوتي قد عرض على لوكا مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي إذا قرر الاعتزال.

وأشار ألفاريز إلى أن مودريتش يقدر هذا العرض وسيأخذه بعين الاعتبار ولكنه يتجه نحو قرار آخر بشأن مستقبله.

وذكر المصدر ذاته أن مودريتش ينوي الاستمرار في الملاعب موسم آخر أما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ولكن الخيار الأول يجذبه أكثر.