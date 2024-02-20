بعد خروجه من المستشفى.. حسام حسن لـ "دوت الخليج الرياضي": اطمئنوا.. أنا بخير

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أحمد جودة - القاهرة - طمأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جماهير الكرة المصرية على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مساء الإثنين، بعد حضور قمة الإسماعيلي والزمالك من مقصورة استاد الإسماعيلية.

حسام حسن لـ "دوت الخليج الرياضي": الحمد لله أنا بخير

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات مقتضبة لـ: "اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله".

وخرج المدير الفني السابق للزمالك والمصري والاتحاد، من المستشفى بعد تلقيه العلاج وخضوعه للملاحظة ليغادر قبل فجر الثلاثاء.

كان حسام حسن وجهازه المعاون للفراعنة، قد تابعوا مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

وأعلن العميد حسام حسن، موعد معسكر منتخب مصر المقبل يوم 13 مارس، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآونة الأخيرة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.

نتائج اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية

وأسفر اجتماع العميد مع رابطة الأندية عن عدة قرارات، أهمها التأكيد على أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم مطلب أساسي وهام وهدف أول لجهاز حسام حسن.

وتم استعراض الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس ويونيو وتدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات إنطلاق المعسكرات وزيادة عدد الجماهير التي أصدرت رابطة الأندية قرارها بوصولها إلى عشرين ألف متفرج.

يذكر أن تولي حسام حسن مهمة الإدارة الفنية لمنتخب مصر جاءت بمطالب جماهيرية، دفعت الاتحاد المصري لكرة القدم لتغيير بوصلة الاختيار من مدير فني أجنبي إلى وطني.