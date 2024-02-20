نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (جولة دوت الخليج الرياضي).. ظهور " شاحب " لثلاثي الزمالك الجديد في الأختبار الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس في فخ التعادل السلبي أمام الاسماعيلي في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وخلال مقالنا اليوم نستعرض معكم ضمن جولة دوت الخليج الرياضي أرقام الصفقات الثلاثة الجديدة للقلعة البيضاء وهي التي شاركت خلال مواجهة الدراويش أمس الأثنين.

ظهور " شاحب " لثلاثي الزمالك الجديد في الأختبار الأول

البداية كانت مع ظهور الثنائي عبدالله السعيد ومحمد شحاته للمرة الأولى بقميص نادي الزمالك في التشكيل الاساسي لمباراة الاسماعيلي قبل أن يتم الدفع باللاعب ناصر ماهر في الشوط الثاني على حساب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا.

وجاءت أرقام صفقات الزمالك الجديدة وفق ما يلي:-

عبدالله السعيد

لعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 65 مرة

تمريرات مفتاحية: 1

الكرات العرضية الصحيحة: 7 من 9

الفوز في الثنائيات الأرضية: 4 من 8

التسديدات: 0

محمد شحاته

لعب: 35 دقيقة

لمس الكرة: 13 مرة

الفوز في الثنائيات الأرضية: 0 من 3

الفوز في الثنائيات الهوائية: 0 من 1

خسارة الكرة: 3 مرات

ناصر ماهر