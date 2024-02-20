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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد شون دايتش، مدرب إيفرتون، أنه بإمكان فريقه أن يتعلم بشكل أفضل كيفية التعامل مع التوقعات، لكنه أشاد في الوقت نفسه بمرونة لاعبيه خلال لقاء الفريق مع ضيفه كريستال بالاس.

مدرب إيفرتون: لم نكن على بعد أميال من كريستال بالاس

وتعادل إيفرتون (1-1) مع كريستال بالاس في وقت متأخر من مساء الإثنين، بالمرحلة ال25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب "جوديسون بارك"، تأخر إيفرتون بهدف حمل توقيع النجم الغاني الدولي المخضرم جوردان أيو في الدقيقة (66)، قبل أن يتعادل البلجيكي أمادو أونانا لأصحاب الأرض في الدقيقة (84)، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 20 نقطة، ليودع مراكز الهبوط، ويصبح في المركز ال17 (الرابع من القاع)، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 25 نقطة في المركز ال15.

وعلق دايتش على تعادل فريقه قائلا: "في الشوط الأول، كان لدى كريستال بالاس القليل من التفوق علينا. لقد لعبوا بشكل جيد مع وجود مدرب جديد على مقاعد البدلا، على ما أعتقد. لم نكن على بعد أميال منهم، كنا نمتلك الكرة لكننا لم نتسم بالشجاعة الكافية. كنا خجولين للغاية ولجأنا للدفاع كثيرا".

وأضاف دايتش في تصريحاته لمحطة "إيفرتون" التليفزيونية، التي نقلها الموقع الإلكتروني للنادي اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وقلت لهم: (انظروا، التوقعات تتغير عندما تلعبون هذه المباريات. يمكنكم أن تشعروا بذلك في الملعب. يتعين عليكم أن تؤدوا بشكل يتناسب مع حجم التوقعات)".

وتابع "قمنا بالمزيد في الشوط الثاني. أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا فعل الكثير، وسيطرنا بشكل أفضل على الكرة. لقد سجلوا هدفا من تسديدة رائعة حقا، لكن الأداء كان أفضل بكثير في الشوط الثاني ونجحنا في العودة سريعا".

وأكد دايتش "تحلينا بالكثير من الشجاعة في استحواذنا على الكرة، وفعلنا ما يكفي للحصول على نقطة التعادل في الشوط الثاني، بفضل تمريرة رائعة وإنهاء من أمادو".

واختتم مدرب إيفرتون تصريحاته قائلا "العقلية تستمر في التحسن، وهذا أمر مهم وأذكره باستمرار لأن أمور مثل الدفع بالبدلاء أثرت على المباراة الليلة، لقد أحرزنا هدفا جيدا من ركلة ثابتة وهو أمر هام عندما لا تتمكن من التسجيل من اللعب المفتوح".