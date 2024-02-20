نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق داخل تشيلسي بسبب مبابي.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، قلقه من قرار رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.

وكان كيليان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الصيف، يونيو 2024.

قرار مبابي يُعقد انتقال أوسيمين إلى تشيلسي

وحسب التقارير الأخيرة فأن نادي باريس سان جيرمان يضع النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، على رأس قائمة خياراته لتعويض رحيل مبابي في ميركاتو الصيف.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن إدارة تشيلسي تخشى من تأثير قرار مباربي على جهودها للتعاقد مع فيكتور أوسيمين في الفترة القادمة.

وتزداد صفقة أوسيمين، تعقيدًا أمام تشيلسي بسبب دخول باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع اللاعب ليكون بديلًا لمبابي.