نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي آيندهوفن الهولندي مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو توقيت مباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي التي ستقوم ببث مباراة بوروسيا دورتموند ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو معلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد أيندهوفن؟

اسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مواجهة بوروسيا دورتموند ضد أيندهوفن الهولندي للمعلق على محمد على معلقا وواصفا على أحداث المباراة.