نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر فلوس القهوة.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، عبر محركات البحث جوجل عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد
تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي التي ستقوم ببث مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي ان سبورت عرب سات
التردد: 11547.
القمر الصناعي: عرب سات.
الإستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز 27500.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
متي موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في دوري ابطال اوروبا؟
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.