نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر فلوس القهوة.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، عبر محركات البحث جوجل عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي التي ستقوم ببث مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

متي موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في دوري ابطال اوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.