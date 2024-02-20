نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار الزمالك.. الإسماعيلي يدعو مجلس الأهلي لزيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة الدراويش خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيادة مسؤولي الأهلي للزمالك أمس الإثنين.

الإسماعيلي يوجه دعوة لمجلس الأهلي لزيارة الدراويش

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عبر برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي، دعوة مجلس إدارة الأهلي لزيارة قلعة الدراويش، في محاولة لتنقية الأجواء بين جماهير النادييين.

وقال فرج عمران خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "ندعو مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة النادي الإسماعيلي، ونمد يد العون لمسؤولي الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتلبية الدعوة".

وأشار نائب الإسماعيلي: "لا بد أن نصدر جمعيا صورة إيجابية وانطباعا إيجابيا عن الروح الرياضية للعالم، الجمهور من حقه تشجيع ناديه ولكن دون تعصب أو توجيه أساءه للمنافس والخصم، سواء في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأشار عمران: "مستعدين لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وشرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، ونطلق من هنا مبادرة رياضية تحث على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، وده لازم يحصل ونأمل أن تسود الروح الرياضية الملاعب".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قام بزيارة نادي الزمالك، صباح أمس، في لفتة طيبة قدمها مسؤولي الزمالك تسود فيها الروح الرياضية بين مسؤولي الناديين.