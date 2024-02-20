نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدة غياب صلاح بعد تجدد إصابته وموقفه من مباراة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مدة غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بعد تجدد إصابته خلال المشاركة في المباراة الماضية أمام برينتفورد.

صلاح يغيب 3 مباريات عن ليفربول

أكد أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على راديو أون سبورت، تجدد إصابة محمد صلاح مرة أخرى ولكنها ليس بنفس درجة قوة إصابته الأخيرة.

وأشار شوبير في حديثه إلى أن محمد صلاح سيعود للمشاركة مع ليفربول في مطلع مارس المقبل، وسيغيب عن 3 مباريات وهي لوتون تاون بالدوري الإنجليزي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، وساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع شوبير قائلًا: "محمد صلاح يخضع لبرنامج تأهيلي حاليًا، وأرى أن اللاعب تعجل في عودته للمشاركة مع ليفربول".

وغاب صلاح، عن مباريات ليفربول الماضية إثر الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب المصري أمام غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وتجددت إصابة صلاح، خلال مشاركته بعد العودة أمام برينتفورد في المباراة الماضية، التي انتهت بفوز ليفربول (4-1) السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.