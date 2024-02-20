عاجل.. القضاء يحسم موقف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الثلاثاء موقفها من استبعاد حسام المندوه الحسيني من أمانه صندوق نادي الزمالك.

القضاء يحسم أمر أمين صندوق الزمالك

وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء الحكم الذي سبق وأن صدر بإستبعاد المندوه من أمانة صندوق الزمالك عقب تقدمه بطعنين بمجلس الدولة على القرار الخاص بعملية استبعاده.

وجاء الطعن المقدم بواسطة المندوه عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بإستبعاده من سباق الانتخابات ورفض الدعوى المقامة من المرشح السابق على رئاسة النادي فاروق جعفر وهي التي طالب فيها بإستبعاد حسين لبيب من رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وسبق وأن نجح المندوه في الفوز بأمانه الصندوق عقب حصوله على أكثر من 12 ألف صوت ضمن القائمة الموحدة التي نجحت لتقود القلعة البيضاء خلال السنوات الأربعة القادمة خلفًا للمجلس السابق الذي كان يترأسه مرتضى منصور.