الاتحاد السكندري يعلن مشاركته في الدوري الممتاز للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن مشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد.

الاتحاد السكندري يشارك في الدوري الممتاز للكرة النسائية

أكد نادي الاتحاد السكندري على صدور قرار من مجلس إدارة زعيم الثغر بأنه جاء بناءا على تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضمن شروط الحصول على رخصة الأندية الأفريقية.

وصرح محمود عبدالمنعم المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري للكرة النسائية للفجر الرياضي أن مشاركة الاتحاد السكندري في دوري القسم الثالث كانت بمثابة خطوة إعداد قوية لتكوين فريق نسائي قوي استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية الموسم المقبل.

وشدد عبدالمنعم على أنه سيتم إبرام التعاقد مع 6 صفقات مميزة للاعبات متميزة من أندية الدوري الممتاز وأنه سيتم بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في وقت مبكر، وعلق على مشاركة الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز للكرة النسائية لأنه سيضيف متعة وإثارة واهتمام قوية باللعبة من قبل الاندية.