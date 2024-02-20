نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعثر أمام الإسماعيلي.. حمى البدايات " هاجس " يؤرق جوزيه جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم أمس الاثنين الاختبار الأول تحت قياده المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الذي تم تعيينه لخلافة خوان كارلوس أوسوريو على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

حمى البدايات " هاجس " يؤرق جوزيه جوميز مع الزمالك

ولم ينجح جوميز في الأختبار الأول وانطلاقته الافتتاحية مع الفارس الأبيض حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام الدراويش فريق نادي الاسماعيلي يوم أمس الاثنين في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل.

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

ويعد ذلك السيناريو مشابه لما يحدث مع المدرب البرتغالي حيث لم ينجح في الفوز بمباراته الأولى مع الفرق التي تولى تدريبها سوى في مرات عديدة.

حيث افتتح البرتغالي مهمته مع بونفرادينا الاسباني بالفوز على كارتاخينا بنتيجة 3-2 في أغسطس الماضي بجانب أنه تمكن من الفوز مع فريق نادي فيديتون المجري على زالاجيرسيج بنتيجة 4-0 في يناير 2013.

وخلال تدريبه نادي موريرينسي تمكن نم تحقيق الفوز في مباراته الأولى على حساب نادي بورتومينينسي بهدف نظيف في مايو 2006.

وبخلاف تلك المباريات الثلاثة لم يعرف جوميز طعم الفوز في المباراة الافتتاحية له وكانت آخرها مع نادي تشافيس البرتغالي بعد أن تعادل مع ديسبورتيفو افيس في يوليو المنصرم سلبيًا دون أهداف قبل الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

ومع ماريتيمو خرج جوميز متعادلًا في انطلاقته الاولى ضد نادي ريو آفي بنتيجة 1-1 في الدوري البرتغالي قبل الخسارة برباعية مقابل لا شيء من بنفيكا في الولاية الأولى له مع النادي البرتغالي عام 2019.

وخلال توليه مهمة التعاون السعودي لم تكن بداية جوميز كما انتظرتها جماهير السكري حيث تعادل مع الرائد سلبيًا دون أهداف في الولاية الأولى له عام 2014 فيما خسر من الفيصلي في أبريل 2017 خلال الولاية الثانية.

ولم يكن تدريب جوميز للتعاون في ولايتين فقط حيث تولى مقاليد الحكم على رأس القيادة الفنية للمرة الثالثة في 2021 وخسر من نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة عام 2021.

كما خسر المباراة الأولى له مع نادي الميريا بنتيجة 1-0 في أغسطس 2020 وتلقى خسارة في مباراته الأولى مع ريدينج أمام ميلوال بنفس النتيجة في ديسمبر 2018.