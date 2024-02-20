نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوندوجان يعلق على ترشيح فليك لتدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، رأيه في مواطنه هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا الحالي، المرشح لقيادة "البارسا" حال رحيل تشافي هيرنانديز

من منصبه.

جوندوجان يمتدح فليك

ويأتي هانسي فليك، على رأس قائمة المرشحين لتدريب برشلونة في حالة إقالة تشافي إذا استمرت النتائج السلبية للفريق الكتالوني تحت قيادته.

قال جوندوجان في تصريحات إعلامبة: "فليك؟ هناك العديد من الأسماء وهذا ليس مجالي ولن أعلق على ذلك".

وتابع نجم برشلونة: "كل ما يمكنني قوله هو أن هانسي فليك ليس فقط شخصًا رائعًا ولكن أيضًا مدربًا عظيمًا، كما أثبت بفوزه بالثلاثية لبايرن ميونخ".

وأضاف: "لقد وصل فليك إلى المنتخب الوطني الألماني في وضع صعب جدًا، لكنه دائمًا كان صادقًا وأحترمه كثيرًا".

وعن مواجهة نابولي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، قال: "نحن بحاجة إلى هذه المباريات لرفع مستوانا، ودوري الأبطال يتعلق بذلك، بالمنافسة، بمطالبة أنفسنا بالحد الأقصى. أحب هذا النوع من الضغط. سُنسافر إلى نابولي بحثًا عن نتيجة جيدة".