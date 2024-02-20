نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يختار رئيس بعثة الأهلي في غانا لمواجهة ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا، غدًا الأربعاء.

مهند مجدي رئيسًا لبعثة الأهلي في غانا

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراته السابقة أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.