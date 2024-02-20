الإسماعيلي يخوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مباراة ودية مساء اليوم أمام القزازين استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

يسعى إيهاب جلال تجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الجونة في دوري نايل.

يستأنف النادي الإسماعيلي تدريباته مساء الغد على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره الزمالك سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد خالد بشارة بالجونة.