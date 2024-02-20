نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من رئيس ريال مدريد بعد حسم صفقة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد، في حسم تفاصيل صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي سينضم لكتيبة "الميرينجي" في الفترة الصيفية القادمة.

بيريز: يرفض بيع أي نجم من ريال مدريد

توقعت تقارير إعلامية إسبانية أن يقوم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ببيع أحد نجوم الفريق، وبالتحديد البرازيلي رودريجو، في الفترة القادمة بعد ضم كيليان مبابي.

ووفقًا لما أورده موقع "ريليفو" الإسباني فأن ريال مدريد لن يبيع أي نجم شاب بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن فلورنتينو بيريز ينظر إلى فينيسيوس ورودريجو ورفاقهم، على أنه لا يمكن المساس بهم.

ويتطلع فلورنتينو بيريز، أن ينجح المدير الفني كارلو أنشيلوتي في الجمع بين النجوم الشباب بالتشكيلة الأساسية للموسم 2024-25.

وينضم كيليان مبابي إلى كتيبة ريال مدريد الموسم المقبل، قادمًا من باريس سان جيرمان، لمدة 5 مواسم، أي حتى 2029.