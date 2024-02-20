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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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يعد هذا الصراع الرياضي بين الفريقين في ملعب ستاد الاتحاد فرصة حاسمة لتحقيق الانتصار وتحسين مواقعهم في الترتيب العام. ترقبوا لحظات الحماس والتنافس الشديد في هذا اللقاء المنتظر، حيث يسعى كل فريق للظهور بشكل لا يُنسى وتحقيق النقاط الثلاث.

بث مباشر مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد برينتفورد الإنجليزي اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويستضيف ملعب ستاد الاتحاد معق فريق السيتي المباراة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات المؤجلة للمسابقة.

يسعى السيتي لتحقيق نتيجة إيجابية ويتطلع لحصد الفوز واستعاده توازنه من جديد، بعد السقوط في فخ التعادل ضد تشيلسي في المباراة الماضية، ويرغب في تقليص الفارق مع صاحب الصدارة ليفربول، وعلى الجانب الآخر يتطلع برينتفورد لتتحقق نتائج إيجابية والهروب من المركز الأخيرة إلى وسط الدوري.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي؟

ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف من مساء مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب الوصافة، وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

جمعهم من خوض 24 مباراة، حقق الفوز في 16 لقاء من بينهم، وتعادل 5 مواجهات أخرى، فيما خسر السيتي 3 لقاءات فقط.

فيما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، جمعهم من 24 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل 4 مواجهات، وخسر 13 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي، مهمة تعلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، للمعلق الرياضي جواد بدة.