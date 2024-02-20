نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لـ حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطمأن أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، على حالة حسام حسن مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الماضية.

أشرف صبحي يطمئن على حالة حسام حسن

تواصل وزير الرياضة، هاتفيًا مع الكابتن حسام حسن للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء والعودة لممارسة مهامه مع المنتخب المصري.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكامل للعميد حسام حسن وجهازه المعاون، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة منتخب مصر لتحقيق أفضل النتائج في البطولات القادمة.

كما أعرب حسام حسن عن شكره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية، مشيرًا أنه سيعود لممارسة مهامه بشكل طبيعي.

يذكر أن حسام حسن وجهازه المعاون قد حضروا أمس الإثنين، مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.