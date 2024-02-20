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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء إقالة الايطالي جينارو جاتوزو من منصبه كمدير فني.

رسميا.. مارسيليا يقيل جاتوزو

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي عبر شبكه الانترنت:" يعلن أولمبيك مارسيليا انتهاء تعاونه مع جينارو جاتوزو، مدرب الفريق".

وأضاف: "يشكر النادي بشكل خاص جينارو جاتوزو، وجميع أعضاء جهازه الفني، على الالتزام الذي لا يشوبه شائبة والاحترافية العالية التي أظهروها يوميًا، ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في المستقبل".

وسبق وأن تولى الايطالي قيادة فريق نادي مارسيليا خلال منتصف الموسم وذلك عقب اقالة مارسيلينو جارسيا تورال لكن الفريق ابتعد معه عن المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية خلال الموسم القادم.

ولم ينجح جاتوزو سوى في تحقيق فوز واحد خلال المباريات التسعة الاخيرة منذ ديسمبر عندما قاد مارسيليا للفوز على لوسيتانوس احد اندية الدرجة الخامسة.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز التاسع برصيد 30 نقطة، مبتعدا ب9 نقاط عن نيس صاحب المركز الثالث، آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.