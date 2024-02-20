نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تشخيص حالة حسام حسن وظهور شاحب لثلاثي الزمالك الجديد وتفاصيل تعاقد ريال مدريد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 20-02-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

خاص لـ "دوت الخليج الرياضي"| ننفرد بتشخيص حالة حسام حسن من داخل المستشفى.. لماذا كاد أن يفقد الوعي؟

غادر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، المستشفى فجر اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مساء الإثنين، بعد حضور قمة الإسماعيلي والزمالك من مقصورة استاد الإسماعيلية.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن الفريق الطبي تشكك في إصابة العميد بتسمم، ولكنه أكد أنه لم يتناول أي طعام قد يسبب التسمم كما أن أخيه إبراهيم تناول نفس الطعام ولم يشعر بشيء.

واتجه الأطباء للتشخيص الأقرب هو تناول أدوية تسبب في حساسية لحسام حسن، خاصة أنه يعاني من الحساسية.

وأجرى حسن عددًا من التحاليل الطبية، تسلم نتيجتها إبراهيم حسن ليتبين إصابة العميد بتسمم في المعدة مع الحساسية الشديدة.

وقال حسن نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات مقتضبة اـ "دوت الخليج الرياضي": "اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله".

وخرج المدير الفني السابق للزمالك والمصري والاتحاد، من المستشفى بعد تلقيه العلاج وخضوعه للملاحظة ليغادر قبل فجر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرب من العميد لـ "دوت الخليج الرياضي": "حسام حسن بينقبض من جو المستشفيات.. لم يحتمل المكوث وقرر المغادرة فور تحسن حالته نسبيًا".

كان حسام حسن وجهازه المعاون للفراعنة، قد تابعوا مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

وأعلن العميد حسام حسن، موعد معسكر منتخب مصر المقبل يوم 13 مارس، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآونة الأخيرة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.

(جولة دوت الخليج الرياضي).. ظهور " شاحب " لثلاثي الزمالك الجديد في الأختبار الأول

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس في فخ التعادل السلبي أمام الاسماعيلي في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

البداية كانت مع ظهور الثنائي عبدالله السعيد ومحمد شحاته للمرة الأولى بقميص نادي الزمالك في التشكيل الاساسي لمباراة الاسماعيلي قبل أن يتم الدفع باللاعب ناصر ماهر في الشوط الثاني على حساب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا.

وجاءت أرقام صفقات الزمالك الجديدة وفق ما يلي:-

عبدالله السعيد

لعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 65 مرة

تمريرات مفتاحية: 1

الكرات العرضية الصحيحة: 7 من 9

الفوز في الثنائيات الأرضية: 4 من 8

التسديدات: 0

محمد شحاته

لعب: 35 دقيقة

لمس الكرة: 13 مرة

الفوز في الثنائيات الأرضية: 0 من 3

الفوز في الثنائيات الهوائية: 0 من 1

خسارة الكرة: 3 مرات

ناصر ماهر

لعب: 17 دقيقة

لمس الكرة: 21 مرة

تمريرات مفتاحية: 2

عرضيات ناجحة: 1 من 2

تسديدات على المرمى: 0 من 1

الفوز في الثنائيات الأرضية: 3 من 3

الفوز في الثنائيات الهوائية: 1 من 2

تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع مبابي.. مدة العقد والراتب

حسم نادي ريال مدريد، صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لينتقل إلى الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان مبابي قد أبلغ بصفة رسمية، إدارة باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي في نهاية الموسم الجاري.

وكشف جوزيب بيدريول مقدم برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، كافة التفاصيل الخاصة بعقد كيليان مبابي مع ريال مدريد.

ويتعاقد نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمة، أي سيرتدي قميص الملكي حتى نهاية موسم 2028/29.

أشار مقدم البرنامج الشهير إلى أن مبابي سيتقاضى 14 مليون يورو صافي في كل موسم مع ريال مدريد، إضافة إلى 40 مليون يورو مكافأة توقيع.

وأضاف بيدريول: "100% من حقوق الصور الحالية لمبابي و20% من حقوق الصور التي تأتي بعد التوقيع ستكون لريال مدريد و80٪ لمبابي".

وتنتهي رحلة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، ليخوض تجربته الجديدة بقميص ريال مدريد بدايةً من الموسم 2024/25.