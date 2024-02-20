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أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي ضد برينتفورد.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

منافسة أوروبية إنجليزية نارية بين فريقي Manchester city Vs Brentford اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي ضد برينتفورد.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، في لحظات مليئة بالتوقعات والتشويق، تندلع معركة كروية حاسمة في قلب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصارع مانشستر سيتي وبرينتفورد على أرض ستاد الاتحاد.

هذه المواجهة المرتقبة تعكس طموحات الفريقين في تحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث، مما يضفي طابعًا خاصًا على السباق نحو الصدارة وتحسين المراكز في سلم الترتيب، سيشهد اللقاء تصاعد الحماس والمنافسة الشديدة، حيث يسعى كل فريق إلى إظهار أداء متميز يرضي جماهيره ويثبت وجوده في صدارة اللعبة.

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مانشستر سيتي ضد برينتفورد.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

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وفي ذلك السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد برينتفورد الإنجليزي اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

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ويفتتح ملعب ستاد الاتحاد معقل السيتي أبوابة ليحتضن المباراة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات المؤجلة للمسابقة.

يسعى السيتي لتحقيق نتيجة إيجابية ويتطلع لحصد الفوز واستعاده توازنه من جديد، بعد السقوط في فخ التعادل ضد تشيلسي في المباراة الماضية، ويرغب في تقليص الفارق مع صاحب الصدارة ليفربول.

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وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق برينتفورد الإنجليزي لتتحقق نتائج إيجابية على أرض الستيي والهروب من المركز الأخيرة إلى وسط الدوري.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي؟

ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف من مساء مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب الوصافة، وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

جمعهم من خوض 24 مباراة، حقق الفوز في 16 لقاء من بينهم، وتعادل 5 مواجهات أخرى، فيما خسر السيتي 3 لقاءات فقط.

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فيما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، جمعهم من 24 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل 4 مواجهات، وخسر 13 مباراة.

تشكيل مانشستر سيت المتوقع ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي، مهمة تعلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، للمعلق الرياضي جواد بدة.