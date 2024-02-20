نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة حول مفاوضات برشلونة مع ألفونسو ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، في برشلونة مؤخرًا وذلك رغم ارتباط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.

مستقبل ديفيز ينحصر بين 3 خيارات

كان نادي ريال مدريد قد أبدى اهتمامه بخدمات ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر والجناح المهاري والسريع لبايرن ميونخ، وذلك لتعزيز كتيبة "الميرينجي".

وأشار الصحفي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، إلى أن وكيل أعمال ألفونسو ديفيز، كان بالفعل متواجدًا في برشلونة.

وأوضح رومانو: "لا أعلم حاليًا بوجود مفاوضات حقيقة مع برشلونة، لأن لديهم أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر وألفونسو ديفيز يريد راتب عالي".

ولفت رومانو إلى صعوبة انتقال ألفونسو ديفيز إلى برشلونة موضحًا أنه مستقبل اللاعب ما بين 3 خيارات وهي توقيع عقد جديد مع بايرن ميونيخ، أو الانتقال إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر.