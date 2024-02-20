نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: منافسة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ولاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يبحث عن بديل أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 20-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

آس منافسة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

برشلونة وأتلتيكو مدريد

دخل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة في منافسة قوية مع أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات واحد من أبرز اللاعبين في الليجا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة آس الاسبانية أن الانجليزي اليافع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي بات على رادار برشلونة للحصول على توقيعه في يونيو المقبل.

وأضافت أن البارسا سيجد منافسة قوية مع اتلتيكو مدريد خاصًة في ظل عدم وجود نية لدى مانشستر يونايتد لعودته على الرغم من إنه يمتلك عقدًا حتى 2025.

لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يبحث عن بديل أوسيمين

اوسيمين

بدأ فريق الكرة الأول بنادي نابولي في وضع قائمة مختصرة، بأفضل الخيارات المتاحة لاختيار بديل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي القادم حيث ويرتبط اللاعب بالانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان، أو الدوري الإنجليزي.

وتضم قائمة الخيارات التي وضعتها إدارة نابولي لضم بديل للنيجيري كلًا من اللاعب جوشوا زيركزي نجم نادي بولونيا في الدوري الايطالي، وجوناثان ديفيد لاعب ليل بالإضافة إلى فيكتور بونيفاس نجم باير ليفركوزن وسانتياجو خيمينيز لاعب فينورد.