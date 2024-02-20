نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأبطال يمكنهم اللعب في كل مكان" ميليتو يروي قصة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دييجو ميليتو نجم إنتر ميلان السابق، إن أتلتيكو مدريد كان على وشك التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في عام 2017، لكن المهاجم الأرجنتيني أبلغ خافيير زانيتي بالمفاوضات.

وكان لاوتارو قريبًا من التوقيع مع أتلتيكو مدريد في نهاية عام 2017 عندما كان متعاقدًا مع نادي راسينج كلوب دي أفيلانيدا الأرجنتيني.

كان مهاجم إنتر السابق ميليتو من بين مديري الفريق الأرجنتيني ولعب في النهاية دورًا رئيسيًا في انتقال لاوتارو إلى ملعب مياتزا في عام 2018.

ميليتو يكشف تفاصيل صفقة لاوتارو مارتينيز

وقال ميليتو لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: “ببساطة، كان إنتر أفضل وأكثر استعدادًا للتعاقد معه، عندما أصبحت مديرًا في راسينغ، كانت المفاوضات مع أتلتيكو مدريد مستمرة بالفعل”.

وتابع “كانت هناك فجوة مليونين أو ثلاثة ملايين، وليس أكثر، لقد اتصلت بخافيير زانيتي لأنني كنت أعرف أن الإنتر مهتم أيضًا، لذا قاموا بالتحرك وأبرمنا الصفقة، لا أعتقد أنني أقنعته بالذهاب بطريقة أو بأخرى، لكنني سعيد بأن الأمر انتهى على هذا النحو”.

أصر ميليتو: "كل هذا يعود الفضل فيه إلى إنتر لأنهم استغلوا الأمر وسارعوا في إبرام صفقة استثنائية".

وأتم “كنت أعلم أن ميلان سيكون الخيار الصحيح بالنسبة لاوتارو، يشعر الأرجنتيني دائمًا بأنه في بيته هناك، أعتقد أنه كان سيظهر في أتلتيكو مدريد أيضًا، لأن الأبطال يمكنهم اللعب في كل مكان، لكن الرابطة بين الأرجنتين وإيطاليا شيء خاص”.